Luca Percassi | Gravissimo annullare il gol di Ederson non è giustificabile

L'Atalanta ha concluso la sua corsa in Coppa Italia dopo aver sbagliato quattro dei cinque rigori disputati, escludendo così la possibilità di avanzare nel torneo. Nel recupero dei tempi regolamentari, il giovane Edoardo Motta, nato nel 2005, ha parato un tiro di Scamacca, impedendo così il possibile 2-1. Nel frattempo, il dirigente della squadra ha commentato con durezza la decisione di annullare un gol, definendola gravissima e ingiustificabile.

Bergamo. Dopo quattro rigori sbagliati su cinque, l’Atalanta dice addio al sogno Coppa Italia. Il giovane classe 2005 Edoardo Motta è protagonista nella serie finale, dopo aver tolto a Scamacca il gol del possibile 2-1 nel recupero dei tempi regolamentari. Una serata difficile, in cui la Dea recrimina per un gol annullato a Ederson per un sospetto fallo di Krstovic nello sviluppo dell’azione proprio su Motta, tra l’altro. A parlare in rappresentanza della società è Luca Percassi, che sottolinea gli errori della direzione arbitrale sugli episodi arbitrali. Atalanta-Lazio, le parole di Luca Percassi. “Di fronte a una prestazione ottima da parte della squadra c’è un evidente errore nell’occasione del gol annullato ad Ederson, più altri, ed è un vero peccato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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