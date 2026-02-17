Salta il pranzo Uefa per la questione Inacio Luca Percassi | Il Dortmund ci ha mancato di rispetto

Luca Percassi ha deciso di non partecipare al pranzo organizzato dall’Uefa a causa della controversia legata a Inacio. L’amministratore delegato dell’Atalanta ha accusato il Borussia Dortmund di aver mancato di rispetto alla squadra bergamasca, sottolineando che questa presa di posizione nasce dalla volontà di difendere i propri giocatori. Poco prima del calcio d’inizio contro i tedeschi, Percassi ha espresso chiaramente la sua rabbia e delusione per il comportamento del club avversario.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’ Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio del match con il Borussia Dortmund. Il dirigente nerazzurro ha fornito i propri pensieri in vista del primo atto del Signal Iduna Park, stadio che rievoca ricordi suggestivi degli anni di Gasperini. Percassi, tuttavia, ha colto l’occasione per fare chiarezza su un fatto risalente al primo pomeriggio di oggi (martedì 17 febbraio): è infatti saltato il tradizionale pranzo UEFA tra le delegazioni dei due club e il motivo è strettamente legato ad un calciatore che in estate è passato proprio dall’Atalanta al Borussia Dortmund, ovvero Samuele Inacio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Percassi critica la Uefa: «Inacio escluso pranzo, una mancanza di rispetto. Giocare qui è fantastico»Percassi si scaglia contro la UEFA per aver escluso Inacio dal pranzo ufficiale, accusando l’organizzazione di mancanza di rispetto. Percassi a Sky: «No al pranzo Uefa per Inacio, una mancanza di rispetto! Giocare qui è fantastico»Percassi ha dichiarato a Sky che non approva il pranzo organizzato dalla Uefa per Inacio, definendolo una mancanza di rispetto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Salta il pranzo Uefa per la questione Inacio, Luca Percassi: Il Dortmund ci ha mancato di rispettoL'amarezza dell'amministratore delegato della Dea prima del calcio d'inizio del match del Signal Iduna Park: Il Borussia come può venire a sottrarre un talento della nostra cantera? E' una ferita ... bergamonews.it Scontro Borussia Dortmund-Atalanta per Inacio, salta il pranzo UEFA: C'è stata una grande mancanza di rispettoL'attaccante classe 2008 è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e dall'estate 2024 gioca in Germania ... msn.com CHAMPIONS - Atalanta, Luca Percassi: "Il nostro percorso è straordinario, futuro di Maldini Vedremo negli ultimi giorni" ift.tt/a4Edj3o x.com L'annuncio di Percassi sulle prossime mosse di mercato Cosa aspettarsi dall'Atalanta in questi ultimi giorni di gennaio facebook