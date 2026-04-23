Dopo la partita, l'allenatore dell'Atalanta ha espresso forti critiche nei confronti dell'arbitro, ritenendo che la squadra sia stata pesantemente penalizzata durante il match. La Lazio ha invece ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia. La squadra bergamasca ha contestato soprattutto il gol annullato ad un proprio giocatore, ritenuto determinante per il risultato finale. La discussione si concentra sulle decisioni arbitrali prese durante la partita.

La Lazio va in finale di Coppa Italia, l’Atalanta però nel dopo partita sfoga la rabbia per una sconfitta considerata immeritata, soprattutto visto il gol annullato ad Emerson. Per l’Ad nerazzurro Luca Percassi la decisione è incredibile, lo afferma in Tv e lo ribadisce in sala stampa: “Di fronte a una grande prestazione e a un pubblico straordinario che ha dato dimostrazione di cos'è Bergamo per il calcio italiano, siamo andati contro a un episodio gravissimo che ci ha penalizzati”. Il possibile vantaggio nerazzurro, è stato infatti vanificato dalla decisione del Var (Abisso), quando invece l’arbitro Colombo aveva già indicato il centrocampo: “Mi chiedo come sia possibile: in quell’azione c’era prima un fallo di mano di Gila e poi un’azione regolare di Krstovic, due in uno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luca Percassi: “Atalanta gravemente penalizzata dall’arbitro”

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