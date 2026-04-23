Luca Barbareschi al Teatro Alfieri di Torino con November di David Mamet

La satira politica statunitense più affilata e cinica sbarca a Torino con un trio d'eccezione. Dal 1° al 3 maggio 2026, il Teatro Alfieri ospita "November", la commedia scritta dal premio Pulitzer David Mamet. Protagonista assoluto è Luca Barbareschi, che torna sul palco insieme a Simone.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Temi più discussi: Al Teatro Goldoni: Luca Barbareschi e Chiara Noschese portano la satira politica di David Mamet; Barbareschi: Con teatro e film continuerò a dar fastidio finché campo; LUCA BARBARESCHI – NOVEMBER; Teatro: November, con Luca Barbareschi, chiude la stagione bassanese.

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