Al Teatro Goldoni | Luca Barbareschi e Chiara Noschese portano la satira politica di David Mamet

Da veneziatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Teatro Goldoni si chiude con "November", commedia satirica di David Mamet nella traduzione di Luca Barbareschi e con la regia di Chiara Noschese, in scena dal 17 al 19 aprile.Protagonista è il presidente uscente degli Stati Uniti Charles Smith — interpretato da Barbareschi — le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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