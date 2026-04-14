Al Teatro Goldoni | Luca Barbareschi e Chiara Noschese portano la satira politica di David Mamet
La stagione del Teatro Goldoni si chiude con "November", commedia satirica di David Mamet nella traduzione di Luca Barbareschi e con la regia di Chiara Noschese, in scena dal 17 al 19 aprile.Protagonista è il presidente uscente degli Stati Uniti Charles Smith — interpretato da Barbareschi — le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
'November', Luca Barbareschi e Chiara Noschese al Verdi con una satira affilata ed esilaranteLa Stagione di Prosa 2526 del Teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia all’epilogo e, prima del gran...
Luca Barbareschi in “November” di David MametLuca Barbareschi sarà protagonista al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) giovedì 9 e venerdì 10 aprile alle ore 21 in “November” di...
EVENTI - I quattro riconoscimenti saranno consegnati al teatro Goldoni sabato dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia” per omaggiare la memoria del vice presidente prima e coordinatore del Comitato tecnico scientifico poi, scomparso nel 2024 - facebook.com facebook
Al Teatro La Fenice, Teatro Malibran e Teatro Goldoni i biglietti a prezzo ridotto con l’iniziativa “La Fenice per la Città” e “La Fenice per la Città metropolitana”, dedicata ai residenti del Comune e della Città metropolitana di Venezia! In programma tre titoli d’ x.com