Lozzo Atestino sparavano ai ciclisti con una carabina elettrica da soft-air | due 18enni nei guai

A Lozzo Atestino, due giovani di 18 anni sono stati denunciati per aver esploso colpi di pallini da soft-air contro dei ciclisti. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi hanno impiegato una carabina elettrica per sparare ai passanti mentre erano in sella alle biciclette. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e identificato i responsabili.

Due 18enni residenti in provincia di Padova sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di getto pericoloso di cose. I giovani sono stati individuati dai Carabinieri della Stazione di Lozzo Atestino, che hanno ricostruito i fatti avvenuti nel primo pomeriggio di lunedì dell’Angelo, quando alcuni ciclisti sono stati colpiti da pallini sparati presumibilmente con un fucile ad aria compressa. Le indagini dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in via Vasche, nella frazione di Vò Vecchio. I militari, già impegnati in un servizio di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lozzo Atestino, sparavano ai ciclisti con una carabina elettrica da soft-air: due 18enni nei guai Notizie correlate "Caccia" ai ciclisti con la carabina da "soft air": due amici nei guaiNei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Lozzo Atestino, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura... Sparano a un gruppo di ciclisti dall'auto in corsa con una carabina ad aria compressa: incastrati due 18enniPadova, 22 aprile 2026 – Sparano con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vo', sparano pallini ad aria compressa contro i ciclisti da un'auto: due 18enni denunciati; VO’ | SPARANO AI CICLISTI CON UNA CARABINA AD ARIA COMPRESSA: DENUNCIATI; Sparano ai ciclisti dall'auto con una carabina ad aria compressa, denunciati. Lozzo Atestino, sparavano ai ciclisti con una carabina elettrica da soft-air: due 18enni nei guaiDue 18enni denunciati a Lozzo Atestino per getto pericoloso di cose: colpivano ciclisti con pallini da soft-air. Sequestrata l’arma. virgilio.it Sparano ai ciclisti dall'auto con una carabina ad aria compressa, denunciatiI Carabinieri di Lozzo Atestino (Padova) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo due 18enni residenti nel padovano per getto pericoloso di cose, poiché avrebbero sparato con una carab ... ansa.it Giocolandia - Lozzo Atestino - facebook.com facebook