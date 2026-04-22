Caccia ai ciclisti con la carabina da soft air | due amici nei guai
Due giovani di 18 anni sono stati denunciati nei giorni scorsi dai carabinieri di Lozzo Atestino per aver sparato con una carabina da soft air contro ciclisti. L’azione, compiuta in modo che si ritiene pericoloso, ha portato all'apertura di un procedimento presso la Procura della Repubblica di Rovigo. I due residenti in provincia di Padova sono stati identificati a seguito di un’indagine rapida e sono ora coinvolti in un procedimento penale.
Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Lozzo Atestino, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo due 18enni residenti in provincia di Padova a Veggiano, ritenuti responsabili del reato di getto pericoloso di cose. I fatti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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