Louis compie 8 anni William e Kate lo celebrano con foto e video inediti

Il terzogenito di William e Kate ha compiuto otto anni e i genitori hanno pubblicato foto e video inediti per festeggiare il suo compleanno sui social media. La famiglia reale britannica ha condiviso alcuni momenti della giornata, accompagnandoli con gli auguri rivolti al ragazzo. La notizia è stata riportata da fonti di agenzie di stampa italiane e internazionali.

(Adnkronos) – Il terzogenito di William e Kate compie 8 anni e la mamma e il papà condividono i loro auguri per il principino Louis anche sui social. Sui canali ufficiali dei principi di Galles sono stati pubblicati prima un ritratto fotografico in cui il bambino indossa un maglione blu, poi un video che lo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Il principino Louis compie 8 anni: una foto e un video per festeggiarloLa foto è stata scattata da Matt Porteous, durante una breve vacanza dei principi del Galles in Cornovaglia, all'inizio di aprile, in concomitanza... Kate Middleton, suo figlio Louis compie 8 anni e non combina più troppi guaiKate Middleton e William festeggiano gli otto anni del loro terzo figlio, il Principino Louis, che è nato il 23 aprile 2018, poco prima che suo zio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il principe Louis compie 8 anni e queste sono le prove che è già il reale più irresistibile; Kate Middleton, suo figlio Louis compie 8 anni e non combina più troppi guai; Il principe Louis, il nuovo ritratto e quel vecchio regalo dello zio Harry che vale un tesoro; Kate Middleton suo figlio Louis compie 8 anni e non combina più troppi guai. Il principe Louis compie 8 anni: nel nuovo ritratto di compleanno indossa il maglione low-costOggi il principe Louis d'Inghilterra compie 8 anni e, come da tradizione, è diventato protagonista di un nuovo ritratto ufficiale ... fanpage.it Il principe Louis compie otto anni: una foto e un video per festeggiarloIl terzogenito dei principi del Galles compie 8 anni il 23 aprile. Dopo la giornata a scuola, festeggerà in famiglia, con una torta preparata da mamma Kate Middleton. Per lei è una tradizione irrinunc ... vanityfair.it Oggi il principe Louis d’Inghilterra compie 8 anni e, come da tradizione, è diventato protagonista di un nuovo ritratto ufficiale. Cosa ha indossato per l’occasione - facebook.com facebook Sta imparando a limitare smorfie e boccacce: il principe Louis compie 8 anni da piccolo Royal a tutti gli effetti. E mamma Kate gli dedica un nuovo scatto x.com