Il 23 aprile il principino Louis ha compiuto otto anni. Dopo aver trascorso la giornata a scuola, la famiglia ha organizzato una festa intima, con una torta preparata dalla madre. In rete sono stati condivisi una foto e un video che ritraggono il momento del compleanno. La famiglia reale ha pubblicato le immagini sui propri canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla giornata.

La foto è stata scattata da Matt Porteous, durante una breve vacanza dei principi del Galles in Cornovaglia, all'inizio di aprile, in concomitanza con la Pasqua. «Buon compleanno Louis, 8 anni oggi», si legge nella didascalia che accompagna l'immagine. Tanti i messaggi di auguri indirizzati al bambino da parte dei follower, che hanno notato quanto sia cresciuto e quanto sembri già molto maturo per la sua età. Ed è pr ringraziare ai tanti messaggi ricevuti che poche ore dopo è arrivato anche un video del principino Louis, ripreso mentre gioca e corre in spiaggia. Momenti spensierati di un'infanzia normale, quella che Kate Middleton e William d'Inghilterra hanno sempre sognato per i loro figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principino Louis compie 8 anni: una foto e un video per festeggiarlo

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