Lotta Europei | Enrica Rinaldi perde a un passo dal bronzo

Durante i campionati europei di lotta, l’atleta italiana ha concluso la gara a un passo dal podio, mancando di pochi punti la medaglia di bronzo. Le altre rappresentanti italiane hanno partecipato con impegno, ma nessuna è riuscita a salire sul podio in questa giornata. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti, con gli atleti che hanno dato il massimo nelle rispettive categorie.

Un’ottima Enrica Rinaldi è andata a un passo dal bronzo ai campionati europei di lotta: come si sono comportate le azzurre Oggi c’era da andarsi a prendere un sogno, e ancora una volta l’Italia si è fermata proprio sul più bello. A Tirana, in Albania sulle materassine della Sports Hall “Feti Borova”, Enrica Rinaldi era attesa a una giornata da protagonista, di quelle in cui una medaglia pesa sul collo. Ma ciò non è successo, e un po’ di amarezza resta per una ragazza che ha dato il massimo e ha dimostrato di essere al livello delle migliori del continente. Rinaldi è stata sconfitta nella sfida per il terzo posto, categoria 76 kg, una medaglia che sembrava alla portata di una grande combattente come lei.🔗 Leggi su Sportface.it

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