L' ospedale Morgagni-Pierantoni torna sulle reti Rai | si parlerà di cisti pancreatiche con il professor Carlo Fabbri

L'ospedale Morgagni-Pierantoni sarà protagonista di un servizio in diretta sulla rete Rai, incentrato sulle cisti pancreatiche. La trasmissione andrà in onda domenica 26 aprile alle 8 durante il Tg1. Verranno illustrate le caratteristiche della condizione e il ruolo del professor Carlo Fabbri, specialista nel settore, che interverrà per fornire chiarimenti e approfondimenti.

Un importante approfondimento dedicato alla salute del pancreas andrà in onda domenica 26 aprile durante il Tg1 delle 8. All’interno della storica rubrica “Medicina”, l’attenzione si sposterà su una patologia sempre più rilevante nella diagnostica moderna: le cisti pancreatiche. A guidare i.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sanità, il Morgagni-Pierantoni si conferma tra gli ospedali d’eccellenza: lo certifica la classifica di NewsweekIl Morgagni-Pierantoni di Forlì 43esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale... Tumori, la prevenzione salva un terzo dei pazienti: 200 studenti a lezione con i medici del Morgagni-PierantoniMangiare in modo equilibrato, non fumare, praticare una regolare attività fisica: eccole le pietre miliari della prevenzione primaria. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: All’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, il primo corridoio esperienziale dell’arte sanitaria pubblica in Italia; Note per la Salute : AVIS Comunale Forlì porta il FORTE TRIO all’Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni (30 aprile, ore 18); L'ospedale Morgagni-Pierantoni torna sulle reti Rai: si parlerà di cisti pancreatiche con il professor Carlo Fabbri; La Cura attraverso l’Arte. La salute? Un ’bene culturale’. Ecco il corridoio immersivo. Forlì, un corridoio esperienziale di arte sanitaria pubblica all’ospedale Morgagni-Pierantoni - GalleryUn nuovo modo di vivere l’arte grazie a strumenti digitali, contenuti multimediali e allestimenti interattivi. Da oggi l’Emilia-Romagna, in ... corriereromagna.it La cura si specchia nella bellezzaC’è un nuovo modo di attraversare l’ospedale, dove le pareti non delimitano solo reparti, ma aprono finestre su una storia millenaria. Al padiglione Allende del Morgagni-Pierantoni di Forlì, il corrid ... forli24ore.it A Forlì il primo corridoio immersivo dell’arte sanitaria pubblica in Italia All’Ospedale Morgagni-Pierantoni tecnologie digitali finanziate dalla Regione con Fondi europei del #PrFesr, per trasformare il Museo diffuso dell’Ausl Romagna in un’esperienza acces x.com Al Morgagni-Pierantoni inaugurato il primo percorso del genere nella sanità pubblica italiana. Uno spazio che è anche interattivo grazie ai Qr-code che aprono a video e mappe. - facebook.com facebook