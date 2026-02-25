Sanità il Morgagni-Pierantoni si conferma tra gli ospedali d’eccellenza | lo certifica la classifica di Newsweek
Il Morgagni-Pierantoni di Forlì 43esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale internazionale Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista. Rispetto allo scorso anno l'ospedale di via Forlanini guadagna così una posizione, con un punteggio medio del 71,58%. Complessivamente sono stati esaminati 133 nosocomi. In base allo studio, il miglior ospedale in Italia è il Policlinico universitario Gemelli di Roma con il 92,84% di punteggio medio, scavalcando il Niguarda di Milano, con il 90,75%. Sul gradino più basso del podio c'è l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, con il 90,27% di valutazione. In fondo alla classifica c'è l'ospedale di Esine, con un punteggio medio di 65,02%. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
