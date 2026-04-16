Tumori la prevenzione salva un terzo dei pazienti | 200 studenti a lezione con i medici del Morgagni-Pierantoni

Nel tentativo di ridurre il numero di persone colpite da tumori, un intervento di prevenzione si basa su semplici abitudini quotidiane come un’alimentazione equilibrata, il non fumare e l’attività fisica regolare. Recentemente, circa 200 studenti hanno partecipato a una lezione tenuta dai medici dell’ospedale locale, focalizzata proprio su queste strategie di prevenzione primaria. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza di adottare comportamenti salutari per ridurre il rischio di malattie oncologiche.

Mangiare in modo equilibrato, non fumare, praticare una regolare attività fisica: eccole le pietre miliari della prevenzione primaria. Insieme, costituiscono una potenza e sarebbero in grado di evitare all’incirca un terzo degli 8 mila nuovi casi di cancro che si registrano ogni anno nelle tre.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sanità, l'ecografo arriva "al letto del paziente": la nuova donazione dell'Afmf per il Morgagni-PierantoniLa tecnologia medica arriva direttamente al letto del paziente grazie alla donazione dell'Afmf (Associazione forlivese per le malattie del fegato) a... Trent'anni dell'associazione Afmf: un regalo da 27mila euro alla Gastroenterologia del Morgagni-PierantoniUn ecografo portatile di ultima generazione che garantirà ai pazienti degenti un iter diagnostico-terapeutico ancora più snello e puntuale,...