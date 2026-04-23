Lorraine Nicholson anche lei attrice si scaglia contro lo star system

Un'attrice ha criticato pubblicamente il mondo dello spettacolo, puntando il dito contro le dinamiche e le modalità dell'industria cinematografica. Nel frattempo, si sono celebrati i 89 anni di un attore leggendario di Hollywood, noto per essere il padre di un'attrice che ha deciso di esprimere il proprio punto di vista sulla scena. La discussione si concentra sulle opinioni di quest'ultima rispetto al sistema di Hollywood.

Un mito di Hollywood, Jack Nicholson, compie 89 anni, ma la figlia Lorraine, anche lei attrice, più che per gli auguri al celebre padre si è messa in luce per gli attacchi contro lo star system. La figlia di Jack Nicholson contro Hollywood. Lorraine Nicholson, 36 anni, ha scritto una critica su W Magazine in cui mette alla berlina le ansie dell’élite e punta i riflettori sui privilegi di Hollywood. L’articolo, pubblicato nell’ultimo numero della rivista, si scaglia contro gli ambienti iper-elitari in cui lei stessa è cresciuta, tra satira e autoironia: «Los Angeles si è affermata come la capitale mondiale dell’ansia da status, e la ricerca di popolarità perseguita i protagonisti del gioco fino alla tomba».🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Lorraine Nicholson, anche lei attrice si scaglia contro lo star system Notizie correlate Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere. Leggi anche: Si scaglia contro un 35enne nel centro di Brescia e lo accoltella al collo: 55enne arrestato per tentato omicidio