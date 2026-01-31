Si scaglia contro un 35enne nel centro di Brescia e lo accoltella al collo | 55enne arrestato per tentato omicidio

La polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 55 anni che ieri pomeriggio ha accoltellato un 35enne in via Milano. L’aggressione è avvenuta senza preavviso, e l’uomo ha colpito la vittima più volte al collo con un coltello a serramanico. La scena si è svolta nel cuore della città, lasciando in strada molte persone sconvolte. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e gli agenti, che hanno fermato il 55enne poco dopo l’episodio. Ora si indaga sulle ragioni di questa violenta

La polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 55enne per tentato omicidio. Nel pomeriggio del 30 gennaio l'uomo si è scagliato contro un 35enne in via Milano e lo ha ferito più volte al collo con un coltello a serramanico.

