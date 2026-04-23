L' oro verde di Alberobello conquista il Giappone | Olio Intini vince il titolo di campione del mondo

Un'azienda di Alberobello, specializzata nella produzione di olio d’oliva, ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale in Giappone. Durante il Japan Olive Oil Prize, l’olio prodotto dall’azienda ha ricevuto il titolo di Best of Joop 2026, qualificandosi come campione del mondo. La premiazione si è svolta recentemente nel paese asiatico, confermando la validità del prodotto ai livelli più elevati.

La qualità del prodotto della ditta di Alberobello ha trionfato. L’azienda Olio Intini ha conquistato ieri il prestigioso riconoscimento internazionale conseguito in Giappone, che le ha valso il titolo di Best of Joop 2026 - Campione del Mondo nell’ambito del Japan Olive Oil Prize, tra le più.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!"> Nicola Matarazzo: Trionfo al Campionato Mondiale della Pizza... MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il mondo dell'olio extra vergine guarda all’estremo oriente; Olio Intini Campione del Mondo in Giappone. L’oro verde della Toscana trionfa a Ercole Olivario 2026: ecco le aziende premiatePremiati in Umbria gli oli vincitori del concorso Ercole Olivario 2026. Tre le aziende provenienti dalla Toscana. intoscana.it Olio, l’oro verde di Prato: Un vero tesoro toscanoLa Toscana, terra di colline e ulivi, regala da secoli un tesoro prezioso: l’olio extravergine d’oliva. Nel cuore di questa regione, la nostra provincia di Prato si distingue per la produzione di un ... lanazione.it Involtini al provolone di Daniele Persegani Ingredienti: 6 fette di fesa di tacchino 6 fette di provolone piccante 2 salsicce Salvia Timo 1 limone 1 cipollotto 1 bicchiere di vino bianco 1 noce di burro Brodo Farina Olio evo Sale e pepe Per accompagnare: 500 g - facebook.com facebook