MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!

Giacomo Bertagnolli ha vinto l’oro nello slalom maschile VI alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa il suo sesto titolo e la tredicesima medaglia complessiva invernale. Con questa vittoria, l’Italia si piazza al quarto posto nel medagliere, con un totale di sedici medaglie, tra cui sette ori, sette argenti e due bronzi.

Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche nello slalom maschile VI: l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere, a quota sedici podi, con sette ori, altrettanti argenti e due bronzi. Dopo l’oro in combinata, gli argenti in superG ed in gigante, ed il bronzo in discesa, nello slalom maschile VI Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, secondo dopo la prima manche, fa segnare il miglior crono parziale nella seconda run, e si impone con il tempo complessivo di 1’29?29. L’azzurro rimonta i 57 centesimi di ritardo della prima manche, ne guadagna 84 nella seconda run, e chiude con 0?27 di margine sul polacco Michal Golas, con la guida Kacper Walas, che si mette al collo la medaglia d’argento con il tempo di 1’29?56. 🔗 Leggi su Oasport.it

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