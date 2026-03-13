Mercedes ha annunciato l'acquisto di una quota di Alpine, portando il valore complessivo dell’azienda a circa 3 miliardi di euro. La mossa coinvolge l’interesse del gruppo tedesco nel settore delle corse e dei motori, influenzando il panorama della Formula 1. Questa operazione rappresenta un'ulteriore evoluzione tra le squadre che partecipano al campionato mondiale di Formula 1.

La Formula 1 sta per assistere a un cambiamento strutturale che potrebbe ridefinire l’equilibrio competitivo nel paddock. Flavio Briatore ha confermato ufficialmente che Mercedes intende acquisire una quota del 24% nella scuderia Alpine, attualmente detenuta dal fondo di investimento Otro Capital. Questa operazione non coinvolge solo il team principal Toto Wolff, ma rappresenta una mossa strategica della casa madre tedesca verso la sua ex squadra cliente. Il valore dell’asset è schizzato: mentre Altro Capital aveva pagato 233 milioni di dollari nel 2023, oggi la valutazione della squadra si attesta sui 3 miliardi di dollari, più che raddoppiata rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercedes compra Alpine: il valore schizza a 3 miliardi

Articoli correlati

Pio Esposito, che exploit! il valore schizza a 50.5 milioni di euro. È sul podio mondiale per crescita: il datoMercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions.

Leggi anche: Enel compra rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardi

Una selezione di notizie su Mercedes compra

Temi più discussi: F1 | Trattativa clamorosa: è Mercedes che vuole rilevare le quote di Alpine; E' ancora Wolff contro Horner? Dall'Inghilterra un'indiscrezione; Gli affari di Toto Wolff: il manager vorrebbe comprare il 24% di Alpine; Mercedes allunga l’ombra su Alpine e sulla Formula 1.

Alpine utilizzerà motori Mercedes dal 2026: Accordo almeno fino al 2030Dal 2026 Alpine utilizzerà i motori Mercedes, mettendo fine all’era da costruttore di power unit del gruppo Renault in Formula Uno. L’annuncio era da tempo nell’aria, con la scuderia francese che ... gazzetta.it

F1, Alpine avrà motori Mercedes dal Mondiale 2025: accordo voluto da BriatoreAlpine ha scelto Mercedes. Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, infatti, pare che l'intesa per la fornitura della power unit tra la squadra francese e il team di Brackley sia alla ... sport.sky.it

Fleequid. Hotham · Purpose. Mercedes-Benz Conecto Buy now or make an offer https://bit.ly/46r2BLs Save it or share it -------------------------------- Mercedes-Benz Conecto Compra subito o fai un'offerta https://bit.ly/46r2BLs Salva o condividi il link - facebook.com facebook