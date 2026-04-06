Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che in una notte si può distruggere l’Iran, rispondendo con fermezza a una domanda sulla scadenza dell’ultimatum fissata per martedì alle 20 ora locale. Alla Casa Bianca, ha dichiarato che l’Iran si trova di fronte a una scelta tra un accordo o l’inizio di un conflitto. La risposta è stata secca e senza mezzi termini, senza ulteriori spiegazioni.

“Sì”, è stata la risposta secca di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se la scadenza dell’ultimatum all’Iran martedì alle 20 ora locale sia definitiva. Nessuna proroga, niente sconti. Se non si arriverà ad un accordo per la fine della guerra, il presidente americano ha minacciato di “scatenare l’inferno “. La controproposta iraniana è arrivata – un piano in 10 punti presentato attraverso i mediatori pakistani – ma per Trump “non è ancora abbastanza, ma è un passo molto significativo, vedremo cosa succederà”. La guerra in Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz, che tanti problemi sta provocando all’economia mondiale, sembra essere giunta a un bivio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump mette l’Iran di fronte al bivio finale: accordo o inferno. “In una notte possiamo distruggere il Paese”

Trump mette l’Iran di fronte al bivio finale: tregua o inferno. “L’ultimatum è definitivo”“Sì”, è stata la risposta secca di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se la scadenza dell’ultimatum all’Iran domani alle...

Leggi anche: Sfuma il piano pakistano di tregua, Trump: «Domani notte potremmo distruggere l’Iran» – La diretta

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni

Temi più discussi: Trump: Presto un accordo, mentre l'Iran mette in guardia dall'invasione di terra; Iran, shock finanziario dopo dichiarazioni Trump; Iran, la guerra arriva fino ai distributori USA; Guerra all’Iran, Trump e la manipolazione dei mercati globali.

Tra minacce e ultimatum, prosegue con fatica la ricerca diplomatica di un'accordo che metta fine agli attacchi. La proposta di tregua statunitense e il piano di pace in 10 ...Tra minacce e ultimatum, prosegue con fatica la ricerca diplomatica di un'accordo che metta fine agli attacchi. La proposta di tregua statunitense e il piano di pace in 10 punti iraniano, cosa succede ... dire.it

La guerra in Iran mette a rischio le risonanze magnetiche, Bassetti contro Trump per il regalo di PasquaL'infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro Trump e la guerra in Iran, che a causa della mancanza di elio, rischia di mettere in crisi la sanità ... virgilio.it

L’operazione in Iran, la scorsa notte, ha rischiato di fallire a causa dello scontro fra due quadrimotori Hercules facebook

Guerra in #Iran, perché è importante il giacimento di gas di South Pars x.com