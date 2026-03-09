Trump | Senza mia approvazione qualsiasi leader in Iran durerà poco – Il video

Un video diffuso mostra un dirigente che afferma che senza il suo consenso, qualsiasi leader in Iran non durerà molto. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 9 marzo 2026, dove ha dichiarato di voler essere coinvolto nella scelta del prossimo leader iraniano, sottolineando la volontà di evitare continui cambi di governo nel paese.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Voglio essere coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran perché non vogliamo tornare ogni 5 o 10 anni per fare questo. Quindi, vogliamo scegliere un Presidente che non conduca il proprio Paese in una guerra", lo ha detto il Presidente Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno – Il video Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Iran,“È un Khamenei il nuovo leader”. Trump avverte: “Senza nostra approvazione durerà poco”. Forze speciali Usa nei siti nucleari di TeheranIl conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti.

Iran, Trump: ‘senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco’NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana “dovrà ottenere la nostra approvazione.

Aggiornamenti e notizie su Trump Senza mia approvazione qualsiasi...

Temi più discussi: USA, attacco all’Iran senza l’autorizzazione del Congresso; Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema, Trump: Non durerà a lungo; Trump, senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco; Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: Non dura.

Trump: Senza mia approvazione, qualsiasi leader in Iran durerà pocoVoglio essere coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran perché non vogliamo tornare ogni 5 o 10 anni per fare questo. Quindi, vogliamo scegliere un Presidente che non conduca il proprio Pa ... ilgiornale.it

Trump: senza mio ok, Guida Iran dura pocoMentre l'Assemblea degli esperti in Iran è vicina a nominare la prossima Guida suprema, il presidente Usa Trump dice che il nuovo leader non durerà a lungo se Teheran non avrà prima ottenuto la sua ... rainews.it

Non solo guerra: Trump riceve Messi alla Casa Bianca. Cosa ha detto all'attaccante argentino. https://sport.tiscali.it/calcio/articoli/trump-riceve-messi-io-ho-visto-pela-ma-forse-tu-sei-meglio/ - facebook.com facebook

#Trump: concorderò con #Netanyahu la fine della guerra x.com