8 marzo | a Città Sant’Angelo un evento per dialogare sulla condizione femminile

Domenica 8 marzo, alle ore 10, a Città Sant’Angelo, si svolgerà un evento sulla condizione femminile presso la gradinata della chiesa di Sant’Agostino. L’iniziativa mira a celebrare la ricorrenza internazionale e a promuovere l’uso dello spazio pubblico attraverso momenti culturali e di memoria, coinvolgendo la comunità locale.

Dialogare sulla condizione femminile, sulla libertà e sul potere salvifico della letteratura, portando all’aperto riflessioni che troppo spesso restano chiuse tra le mura domestiche Domenica 8 marzo, alle ore 10, sulla suggestiva gradinata della chiesa di Sant’Agostino, si terrà un evento per ricordare la ricorrenza internazionale, un’occasione concreta per riappropriarsi dello spazio pubblico attraverso la cultura e la memoria. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Leggere il presente”, nato dalla spinta di un gruppo di cittadini, che intendono trasformare la lettura in un atto di condivisione e riflessione collettiva. Il libro protagonista dell’incontro sarà il celebre romanzo di Azar Nafisi, "Leggere Lolita a Teheran". 🔗 Leggi su Ilpescara.it

