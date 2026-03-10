Educazione alimentare nelle scuole | firmato a Città Sant’Angelo un accordo per valorizzare il cibo del territorio

Martedì 10 marzo, nel Comune di Città Sant’Angelo, è stato firmato un accordo tra le autorità locali e le scuole per promuovere l’educazione alimentare e valorizzare i prodotti del territorio. L’iniziativa coinvolge le istituzioni scolastiche e mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza dei cibi locali attraverso attività e programmi dedicati. La firma si è svolta in presenza delle parti interessate.

A sottoscrivere l'accordo programmatico Comune, Cia – Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, il Gal Terre Pescaresi, il Mercato Contadino d'Abruzzo e l'associazione nazionale "La Spesa in Campagna – Cia" Educazione alimentare nelle scuole: è stato firmato, martedì 10 marzo, nel Comune di Città Sant'Angelo, un accordo per valorizzare il cibo del territorio.A sottoscriverlo Comune, Cia – Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, il Gal Terre Pescaresi, il Mercato Contadino d'Abruzzo e l'associazione nazionale "La Spesa in Campagna – Cia". L'iniziativa si svolge con il patrocinio di Isa – Istituto Senologico Abruzzese e Slow Food Pescara. L'accordo punta a creare una rete tra istituzioni e realtà del territorio per avvicinare gli studenti alla conoscenza del cibo, delle produzioni locali e dei principi di una corretta alimentazione.