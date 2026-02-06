All' Enaip open day tutti i giorni | appuntamenti personalizzati per visitare la scuola

All’Enaip di Forlì e Cesena si possono visitare le scuole tutti i giorni. Le famiglie di ragazzi tra i 15 e i 18 anni interessati a un percorso formativo possono prenotare appuntamenti personalizzati. Le sedi di Forlì e Cesena sono aperte ogni giorno, con visite su misura per conoscere meglio gli spazi e i corsi disponibili.

All'Enaip di Forlì e Cesena ogni giorno è buono per un open day. Nella sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) e nelle due di Cesena (via Savolini 9 e piazzetta Don Ravaglia 2), sarà possibile per le famiglie degli allievi tra i 15 e i 18 anni che desiderano intraprendere un percorso di.

