Open day al liceo Raffaello Politi | talk con studenti e docenti per scegliere il futuro

Questa mattina il liceo Raffaello Politi ha aperto le sue porte agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Durante l’open day, studenti e docenti hanno incontrato i visitatori, rispondendo alle domande e spiegando le opportunità offerte dal liceo. Molti ragazzi si sono fermati a parlare con gli insegnanti, cercando di capire quale indirizzo scegliere per il loro futuro. L’atmosfera è stata concreta e tranquilla, con tutti che hanno mostrato interesse e curiosità. È stato un momento utile per aiutare i ragazzi a prendere decisioni più consapevoli

Scegliere la scuola superiore rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita personale. Con questo obiettivo il liceo Raffaello Politi di Agrigento si prepara all'ultimo appuntamento dedicato all'orientamento.Sabato 7 febbraio alle 11 l'istituto aprirà le porte per l'open day dal.

