Avs contro il Ddl Valditara su educazione sessuale Piccolotti | Porcheria sul consenso informato

Il dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole italiane si infiamma ancora una volta. Piccolotti, rappresentante dell’Associazione genitori, non le manda a dire e definisce il Ddl Valditara e Sasso “una porcheria” sul consenso informato. La polemica si accende tra chi sostiene l’importanza di un’educazione aperta e chi invece respinge le norme proposte, giudicate troppo restrittive. La questione divide le opinioni e accende il fronte delle proteste nelle scuole.

Piccolotti (Avs) attacca duramente il Ddl Valditara e Sasso sull'educazione sessuale, definendo il consenso informato una "porcheria". Per la deputata è un "provvedimento da fan della X mas" ispirato da Vannacci. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

