Avs contro il Ddl Valditara su educazione sessuale Piccolotti | Porcheria sul consenso informato
Il dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole italiane si infiamma ancora una volta. Piccolotti, rappresentante dell’Associazione genitori, non le manda a dire e definisce il Ddl Valditara e Sasso “una porcheria” sul consenso informato. La polemica si accende tra chi sostiene l’importanza di un’educazione aperta e chi invece respinge le norme proposte, giudicate troppo restrittive. La questione divide le opinioni e accende il fronte delle proteste nelle scuole.
Piccolotti (Avs) attacca duramente il Ddl Valditara e Sasso sull'educazione sessuale, definendo il consenso informato una "porcheria". Per la deputata è un "provvedimento da fan della X mas" ispirato da Vannacci. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Consenso informato su educazione sessuale, primo via libera alla Camera per Ddl Valditara – Il video
DDL Valditara: educazione sessuale solo con l’ok dei genitori. Obbligo di consenso informato e stop alla primaria. Il punto
Argomenti discussi: Ddl stupri, manifestanti in piazza bloccate dalla polizia: senatrici dem e avs arrivano a sostenerle; Ddl Violenza donne: Avs, si alza indignazione, pronta mozione per enti locali; Sicurezza, appello di Meloni alle opposizione per una risoluzione unitaria. Restano nodi sul Ddl; Piccolotti (AVS): Massimo 20 alunni per classe, a Marzo il DDL. Lo stipendio è prestigio. I precari che lavorano già a scuola devono entrare in ruolo. Tre domande a ...
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «DDL STUPRI. ZABATTA E GRASSADONIA (AVS), DAI CONSIGLI COMUNALI E REGIONALI SI ALZI FORTE L’INDIGNAZIONE CONTRO L’AGGRESSIONE ...La mobilitazione permanente contro il DdL stupri di Giulia Bongiorno, lanciata dalle associazioni femministe e transfemministe da anni impegnate nel contrasto ... agenziagiornalisticaopinione.it
Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo)I dem dicono di no in commissione al testo base sull'antisemitismo (inseguendo M5s e Avs). La fronda riformista sugli emendamenti (e le divisoni nell'opposizione) ... ilfoglio.it
Aied Bolzano Bozen. . L'educazione sessuale nelle scuole è ancora un tabù Con il DDL Valditara l’educazione sessuale nelle scuole diventa un tema sorvegliato speciale. Alle medie e alle superiori se ne potrà parlare solo con il consenso informato dei ge - facebook.com facebook
Con il DDL Valditara l’educazione sessuale nelle scuole diventa un tema sorvegliato speciale. Ne parliamo a #Report domani sera dalle 20.30 su #Rai3 x.com
