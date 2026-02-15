Il segreto della longevità? La scienza punta sulle relazioni sociali
Una ricerca recente rivela che le relazioni sociali giocano un ruolo fondamentale sulla longevità, perché i legami forti migliorano la salute e riducono lo stress. Gli scienziati hanno analizzato vari biomarcatori e scoperto che le persone che mantengono rapporti stretti tendono a vivere più a lungo rispetto a chi è più isolato. Un esempio concreto: anziani che partecipano regolarmente ad attività di gruppo mostrano una pressione arteriosa più stabile e meno problemi di salute.
Le relazioni non sono accessori emotivi, ma predittori reali di salute e longevità. È quanto emerge da uno studio spagnolo, condotto attraverso una rassegna di 23 meta-analisi che includono 1.187 studi longitudinali e trasversali con oltre 1,45 miliardi di partecipanti. I ricercatori hanno riscontrato una relazione robusta tra relazioni sociali significative e mortalità ridotta. In particolare, l’incidenza di morte, di varia natura, era tra il 11% e il 53% più probabile nelle persone con scarso supporto sociale. Questo è un effetto della stessa grandezza di fattori di rischio ben noti come il fumo o l’obesità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
