Après-ski argentino a Milano per le Olimpiadi 2026 | Don Juan porta la Patagonia in città

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano, la città si prepara ad accogliere gli spettatori con un evento speciale. Don Juan, un locale argentino, porta un tocco di Patagonia nel cuore di Milano, trasformando un after-ski in un vero e proprio angolo di Argentina. La piazza si riempie di musica, sapori e atmosfere tipiche, attirando sia gli appassionati di sport che i curiosi. La città si anima con questa iniziativa, pronta a vivere le Olimpiadi in modo diverso e coinvolgente.

A pochi giorni dall’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali, Milano si trasforma in un palcoscenico mondiale dove lo sport incontra la gastronomia. Mentre San Siro si prepara ad accogliere la cerimonia d’apertura del 6 febbraio, tra le vie della città emerge un’iniziativa che rilegge la tradizione alpina attraverso sapori inediti. Don Juan, storico ristorante argentino in Via Altaguardia, a due passi dal Villaggio Olimpico, propone un viaggio culinario che unisce l’atmosfera dei rifugi di montagna alle tradizioni gastronomiche delle regioni più fredde dell’Argentina. Quando la Pampa incontra le Dolomiti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

