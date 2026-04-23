Londra cancella il documentario su Amanda Knox ma lei organizza comunque un incontro con il pubblico

A Londra il documentario su Amanda Knox non verrà proiettato, ma l’interesse pubblico verso la sua vicenda giudiziaria continua a essere presente. Nonostante l’assenza del film nelle sale, l’autrice ha comunque organizzato un evento pubblico per discutere della sua storia. La decisione di non mostrare il documentario ha suscitato reazioni e aperto nuove discussioni sul caso e sulle modalità di comunicazione.

Il documentario di Amanda Knox resta fuori dalle sale londinesi, ma il dibattito attorno alla sua figura e alla sua storia giudiziaria torna a riaccendersi. A poche ore dalla proiezione prevista al Greenwich Picturehouse, il film Mouth of the Wolf è stato cancellato per motivi legati alla classificazione, lasciando pubblico e organizzatori a riorganizzare l’evento in extremis. Il documentario, diretto dal marito di Knox, Christopher Robinson, racconta il ritorno in Italia dell’ex studentessa americana dopo la lunga vicenda giudiziaria che l’ha vista accusata — e poi definitivamente assolta — dell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Londra cancella il documentario su Amanda Knox, ma lei organizza comunque un incontro con il pubblico Notizie correlate Leggi anche: Amanda Knox va a Londra per promuovere il suo documentario, la rabbia della famiglia di Meredith Kercher Omicidio Meredith Kercher, Patrick Lumumba e la mail di Amanda Knox per chiedere scusa: "Per lei ero un amico"Dopo aver fatto il suo nome agli inquirenti Amanda Knox mandò un’email a Patrick Lumumba per scusarsi e spiegare il motivo di quel gesto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amanda Knox va a Londra per promuovere il suo documentario, la rabbia della famiglia di Meredith Kercher; La famiglia di Meredith Kercher furiosa con Amanda Knox che vola a Londra per promuovere il suo documentario; Rubrichissima - Gabriele Parpiglia; Al film di Amanda Knox è stata vietata la proiezione nei cinema di Londra in 11a ora. Londra cancella il documentario su Amanda Knox, ma lei organizza comunque un incontro con il pubblicoLa proiezione di Mouth of the Wolf fermata per motivi di classificazione. Knox incontra comunque il pubblico mentre tornano le polemiche ... ilfattoquotidiano.it A Londra vietata la proiezione del documentario di Amanda Knox(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Un cinema di Londra non ha proiettato il documentario di Amanda Knox intitolato 'Mouth of the Wolf' (Bocca del lupo) e dedicato al suo ritorno in Italia dopo essere stata ass ... msn.com Amanda Knox va a Londra per promuovere il suo documentario, la rabbia della famiglia di Meredith Kercher - facebook.com facebook