Amanda Knox si trova a Londra per presentare il suo nuovo documentario. La sua presenza nella capitale britannica ha suscitato reazioni forti da parte della famiglia di Meredith Kercher, che ha espresso rabbia e delusione. La Knox, ex studentessa americana, ha già affrontato numerosi dibattiti pubblici riguardo alla vicenda giudiziaria che la coinvolgeva. La visita a Londra ha attirato l’attenzione di media e pubblico.

Sta facendo molto discutere il viaggio di Amanda Knox a Londra. La 38enne statunitense ha raggiunto la capitale inglese per promuovere il suo documentario "Bocca del lupo" (Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy), e nel fare questo ha ovviamente scatenato la reazione della famiglia di Meredith Kercher, la vera vittima di questa vicenda, spesso però messa in secondo piano. Amanda Knox, inizialmente condannata con Raffaele Sollecito per l' omicidio della giovane inglese (Perugia, 2007), è stata poi assolta nel 2015. Tuttavia ci si aspetterebbe una maggiore delicatezza nei confronti di una storia che ha avuto come protagonista un brutale omicidio, e che ha portato tanta sofferenza in chi è rimasto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amanda Knox va a Londra per promuovere il suo documentario, la rabbia della famiglia di Meredith Kercher

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Una raccolta di contenuti

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