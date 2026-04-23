Il 23 aprile verrà trasmessa la prima puntata della sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori”. La trasmissione vede dieci concorrenti competere tra loro, con l’obiettivo di non ridere durante le sfide. Tra i partecipanti ci sono Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto. La vittoria sarà assegnata al concorrente che riuscirà a resistere più a lungo senza ridere.

Giovedì 23 aprile scopriremo chi tra i dieci concorrenti della sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori ” ha avuto la meglio. Il vincitore sarà colui che riuscirà a mantenere la massima serietà evitando di ricevere due cartellini gialli, conquistando così un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto, pronti a mettersi alla prova in una sfida tanto insolita quanto divertente. La redazione di SuperGuida TV li ha intervistati in esclusiva, raccogliendo dichiarazioni sorprendenti e fuori dagli schemi. Le loro risposte, tra ironia e spontaneità, sono state talmente esilaranti da meritare simbolicamente un cartellino rosso diretto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto

Lol - Chi ride è fuori 6, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yamada e Carlo Amleto

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