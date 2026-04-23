Lol – Chi ride è fuori 6 intervista a Sergio Friscia Giovanni Esposito Yoko Yamada e Carlo Amleto 

Da superguidatv.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile verrà trasmessa la prima puntata della sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori”. La trasmissione vede dieci concorrenti competere tra loro, con l’obiettivo di non ridere durante le sfide. Tra i partecipanti ci sono Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto. La vittoria sarà assegnata al concorrente che riuscirà a resistere più a lungo senza ridere.

Giovedì 23 aprile scopriremo chi tra i dieci concorrenti della sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori ” ha avuto la meglio. Il vincitore sarà colui che riuscirà a mantenere la massima serietà evitando di ricevere due cartellini gialli, conquistando così un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto, pronti a mettersi alla prova in una sfida tanto insolita quanto divertente. La redazione di SuperGuida TV li ha intervistati in esclusiva, raccogliendo dichiarazioni sorprendenti e fuori dagli schemi. Le loro risposte, tra ironia e spontaneità, sono state talmente esilaranti da meritare simbolicamente un cartellino rosso diretto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

lol 8211 chi ride 232 fuori 6 intervista a sergio friscia giovanni esposito yoko yamada e carlo amleto160
© Superguidatv.it - “Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto 

Lol - Chi ride è fuori 6, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yamada e Carlo Amleto

Video Lol - Chi ride è fuori 6, intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yamada e Carlo Amleto

Notizie correlate

“Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Barbara Foria, Scintilla e UfoZero2 Dal 23 aprile su Prime Video debutta la sesta stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, il comedy show in cui dieci concorrenti si sfidano a colpi di...

“Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Paola Minaccioni, Francesco Mandelli e Valentina Barbieri Dal 23 aprile prende il via su Prime Video la sesta stagione di “Lol – Chi ride è fuori” che vedrà protagonisti Carlo Amleto, Valentina Barbieri,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: LOL: Chi ride è fuori 6, la sfida è servita: le strategie dei comici per non cedere; LOL: Chi ride è fuori… da domani la nuova stagione in esclusiva su Prime Video; LOL 6: videointerviste a Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Yoko Yamada, Carlo Amleto, Barbara Foria, UfoZero2, Scintilla; LOL - Chi ride è fuori 6, quando comincia la nuova stagione: il cast, i conduttori e la data d'uscita.

sergio friscia lol chi ride èLOL 6: intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo AmletoLOL 6: Chi ride è fuori debutta su Prime Video il 23 aprile. Ecco l'intervista a Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto. cinefilos.it

sergio friscia lol chi ride èLol – Chi ride è fuori 6, intervista a Paola Minaccioni, Francesco Mandelli e Valentina BarbieriDal 23 aprile prende il via su Prime Video la sesta stagione di Lol - Chi ride è fuori. La nostra intervista. superguidatv.it

Trova facilmente notizie e video collegati.