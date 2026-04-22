Dal 23 aprile è disponibile su Prime Video la sesta stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, un comedy show in cui dieci partecipanti si affrontano in una gara di battute e risate. Durante la trasmissione, i concorrenti devono resistere all’impulso di ridere per sei ore, in un tentativo di evitare l’eliminazione. Tra gli ospiti e i protagonisti ci sono anche Barbara Foria, Scintilla e UfoZero2, che hanno partecipato a interviste sul nuovo ciclo dello show.

Dal 23 aprile su Prime Video debutta la sesta stagione di “LOL – Chi ride è fuori”, il comedy show in cui dieci concorrenti si sfidano a colpi di ironia cercando di non cedere alla risata per sei ore consecutive. In gara ci saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada, tutti pronti a mettersi alla prova tra sketch, improvvisazioni e provocazioni reciproche. L’obiettivo è semplice solo in apparenza: resistere seri il più a lungo possibile mentre si cerca di far ridere gli altri per conquistarne l’eliminazione. In palio un premio da 100.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Lol – Chi ride è fuori 6”, intervista a Barbara Foria, Scintilla e UfoZero2

LOL 6: intervista a Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto

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