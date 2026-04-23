Il 23 aprile si svolge la sfida di Lol 6, un contest tra dieci concorrenti che si sfidano per un premio di 100.000 euro. Tra i partecipanti figurano Sergio Friscia e Giovanni Esposito. Durante l’evento, i concorrenti si affrontano in prove che mescolano momenti di comicità e tensione, con l’obiettivo di vincere il montepremi. La gara si svolge in un ambiente che combina risate e nervi tesi.

? Cosa sapere Dieci concorrenti tra cui Sergio Friscia e Giovanni Esposito competono per Lol 6 il 23 aprile.. Il vincitore riceverà 100.000 euro da destinare a un ente benefico scelto tra i partecipanti.. Il 23 aprile 2026 si deciderà finalmente il destino di dieci concorrenti impegnati nella sesta stagione di Lol – Chi ride è fuori, con un premio da 100.000 euro destinato a un ente benefico che verrà scelto dal vincitore capace di mantenere la serietà senza accumulare due cartellini gialli. La sfida televisiva, che vede protagonisti figure come Sergio Friscia, Giovanni Esposito, Yoko Yamada e Carlo Amleto, ha appena superato una fase cruciale di interviste esclusive in cui i partecipanti hanno svelato le difficoltà incontrate nel tentativo di non cedere alla tentazione del riso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lol 6: la sfida per 100.000 euro tra risate e nervi saldi

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