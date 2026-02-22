Civitanovese c’è da mantenere i nervi saldi

La Civitanovese affronta una partita difficile a causa della pressione mentale. La causa principale risiede nella necessità di mantenere la concentrazione, poiché il risultato dipende più dalla calma dei giocatori che dalle strategie in campo. La squadra deve gestire lo stress e restare lucida durante i novanta minuti, evitando errori che potrebbero costare caro. La sfida si gioca anche sulla capacità di controllare le emozioni e di reagire alle situazioni più complicate.

"Una partita che non si decide tanto dal punto di vista tattico, ma più a livello mentale perché dovremo essere bravi a non perdere la testa nei novanta minuti". È così che Daniele Marinelli, tecnico della Civitanovese, inquadra la delicata sfida salvezza che si disputerà oggi al Polisportivo (ore 15) contro il Chiesanuova. Le squadre, in piena zona playout, sono separate da due sole lunghezze ed una vittoria permetterebbe ai rossoblù di scavalcare i biancorossi. Alla vigilia Marinelli dispensa la solita calma ed è probabilmente la giusta chiave di volta per un match che i suoi ragazzi dovranno giocare con la mente sgombra, lontani da pressioni e facili tensioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

