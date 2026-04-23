Logistica Serpagli guida la UIR | sfida verde per gli interporti

Gianpaolo Serpagli, presidente di Cepim a Parma, è stato nominato nuovo presidente della Uir, l'Unione Interporti Riuniti, a Roma. La sua nomina arriva in un momento in cui si discute di iniziative per migliorare la logistica e promuovere progetti sostenibili negli interporti italiani. La sua posizione assume un ruolo centrale nel coordinamento tra i diversi attori del settore, con un focus su sfide ambientali e innovazione.

? Cosa sapere Gianpaolo Serpagli, presidente Cepim di Parma, è il nuovo presidente della Uir a Roma.. La guida dei 26 interporti punta sulla transizione ecologica e l'intermodalità ferroviaria nazionale.. A Roma, durante l’assemblea dei soci che riunisce 26 interporti italiani, Gianpaolo Serpagli è stato eletto nuovo presidente dell’Unione interporti riuniti (Uir), portando la sua esperienza consolidata presso il Cepim di Parma verso una guida nazionale del sistema logistico. Il passaggio di testimone avviene in un momento di trasformazione per le catene del valore e i flussi di merci. La nomina di Serpagli, attualmente alla guida dell’interporto parmense, punta a dare solidità strutturale a un settore che deve gestire connessioni sempre più complesse tra imprese e mercati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logistica, Serpagli guida la UIR: sfida verde per gli interporti Notizie correlate Sicilia, la sfida logistica: gli interporti sbloccano l’EuropaL’economia siciliana punta il mirino verso l’integrazione europea attraverso il potenziamento dei suoi snodi logistici strategici. Unione interporti riuniti, Gianpaolo Serpagli eletto nuovo presidente“I migliori auguri di buon lavoro a Gianpaolo Serpagli per questo nuovo incarico alla guida di Uir. Approfondimenti e contenuti Gianpaolo Serpagli è il nuovo presidente dell'Unione interporti riuniti«I migliori auguri di buon lavoro a Gianpaolo Serpagli per questo nuovo incarico alla guida di Uir. La sua esperienza nel settore della logistica e dell’intermodalità rappresenta un elemento di solidi ... gazzettadiparma.it Unione interporti riuniti, Gianpaolo Serpagli eletto nuovo presidenteLe congratulazioni del presidente de Pascale e dell’assessora Priolo: Una guida autorevole per rafforzare il ruolo strategico del sistema interportuale e accompagnare le sfide della transizione soste ... parmatoday.it