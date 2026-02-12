Cna e Confcommercio corsi gratuiti dedicati a logistica e trasporto
Cna Lucca e Confcommercio Lucca e Massa Carrara offrono corsi gratuiti di formazione sulla logistica e sui trasporti. Le due associazioni, con le loro agenzie formative, hanno messo a disposizione percorsi finanziati dalla Regione Toscana. L’obiettivo è preparare nuovi lavoratori qualificati, rispondendo alla richiesta sempre più forte di personale specializzato nelle imprese locali.
Cna Lucca e Confcommercio Lucca e Massa Carrara, attraverso le proprie agenzie formative, propongono, sul territorio di Lucca, due percorsi di formazione gratuita, finanziati da Regione Toscana, nel settore della logistica e dei trasporti, per rispondere alla crescente richiesta di personale qualificato da parte delle imprese del territorio. Il corso per “addetto alle operazioni di approvvigionamento e di immagazzinamento della merce”, della durata di 940 ore (di cui 300 di stage), comprensivo di formazione per l’utilizzo professionale dei droni, è stato avviato a fine gennaio, ma conta ancora cinque posti disponibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
