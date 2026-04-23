Lofree Hyzen | arriva lo switch ibrido con precisione millimetrica

Oggi su Kickstarter viene presentata la tastiera Lofree Hyzen, equipaggiata con switch ibridi Nexus e Kailh. La novità principale riguarda la tecnologia magnetica TMR, che consente una precisione di 0,01 millimetri. La tastiera è progettata sia per il gaming che per l’uso meccanico, grazie alla combinazione di componenti e tecnologie adottate. La campagna di finanziamento partecipativo intende raccogliere fondi per la produzione di questa soluzione.

? Cosa sapere Lofree lancia oggi su Kickstarter la tastiera Hyzen con switch ibrido Nexus e Kailh.. La tecnologia magnetica TMR offre precisione millimetrica di 0,01 mm per gaming e meccanica.. La campagna Kickstarter per la nuova tastiera Lofree Hyzen si apre oggi, 23 aprile 2026, introducendo sul mercato un dispositivo che punta a fondere l’estetica artigianale con una tecnologia di commutazione ibrida inedita. Il marchio cinese Lofree, noto per la sua linea di prodotti spesso definiti eccentrici o polarizzanti dai consumatori, sembra aver cambiato rotta con questo nuovo modello. La Hyzen non si limita a proporre un design originale, ma introduce una soluzione tecnica che mira a risolvere il dilemma tra back meccanico e precisione magnetica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lofree Hyzen: arriva lo switch ibrido con precisione millimetrica Notizie correlate Tesla Optimus v3: la mano robotica con precisione millimetricaTesla ha presentato i dettagli tecnici di Optimus v3, la nuova generazione di robot umanoidi progettata per integrare una destrezza meccanica senza... Pokémon Champions: la nuova era del competitivo arriva l’8 aprile su Switch (e Switch 2!)The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato il debutto di Pokémon Champions l’8 aprile su Nintendo Switch, con una versione mobile prevista entro...