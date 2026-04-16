Tesla Optimus v3 | la mano robotica con precisione millimetrica

Tesla ha svelato i dettagli tecnici di Optimus v3, la mano robotica di ultima generazione. Questa nuova versione è stata progettata per offrire una precisione millimetrica nelle operazioni meccaniche, con l’obiettivo di essere integrata in ambiti produttivi e logistici. La presentazione ha illustrato le caratteristiche tecniche e le capacità di questa mano robotica, destinata a migliorare le attività automatizzate.

Tesla ha presentato i dettagli tecnici di Optimus v3, la nuova generazione di robot umanoidi progettata per integrare una destrezza meccanica senza precedenti nelle catene produttive e logistiche. L’evoluzione tecnologica della piattaforma, focalizzata sulla capacità di manipolazione fine, mira a trasformare l’assistente artificiale in un operatore industriale capace di gestire compiti complessi con precisione millimetrica. L’ingegneria del movimento: la sfida dei 22 gradi di libertà. Il superamento dei limiti imposti dalle versioni precedenti passa attraverso una radicale ristrutturazione dell’arto superiore. La nuova architettura della mano sviluppata ad Austin raggiunge infatti ben 22 gradi di libertà, un valore che si avvicina sensibilmente ai 27 gradi tipici della mano umana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla Optimus v3: la mano robotica con precisione millimetrica Tesla Optimus vs Unitree G1: The REAL Humanoid Robot Showdown Notizie correlate Chirurgia robotica al Lanzo: 200 ginocchia salvate con precisione estremaL’Alta Valle Intelvi segna un punto di svolta per l’ortopedia moderna grazie ai risultati ottenuti presso il COF Lanzo Hospital, dove l’impiego del... Leggi anche: Tesla interrompe la produzione delle Model S e X e punta sulla robotica Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tesla introduce Supercharger con cabinet pieghevoli: ecco perché. La disfatta di Optimus? Perché la Cina sta umiliando Tesla nella corsa ai robot umanoidiUnitree batte Tesla 30 a 1 nelle consegne 2025. Il robot cinese costa meno di 6.000 dollari contro i 20.000 di Musk. it.benzinga.com Tesla Optimus smista le batterie e impara a lavorareGrazie all’intelligenza artificiale e alle reti neurali il robot umanoide Tesla Optimus continua a migliorare ogni mese: nell’ultimo aggiornamento Optimus smista le celle 4680 che compongono le ... macitynet.it