Lodi l’arte sfida il mercato | 13 creativi firmano Ultimo Frame
A Lodi, fino al 9 maggio, è allestita la mostra Ultimo Frame promossa dall'Associazione 21. Tredici artisti espongono le loro opere in un'esposizione che mira a mettere in discussione le logiche del mercato dell’arte. La mostra si tiene in una sede cittadina e rappresenta un’occasione per conoscere lavori di diversi creativi italiani.
? Cosa sapere L'Associazione 21 presenta la mostra Ultimo Frame a Lodi fino al 9 maggio.. Tredici artisti espongono le proprie opere per sfidare le logiche del mercato dominante.. L’artista Paolo Maggis propone nuove traiettorie estetiche a Lodi attraverso la mostra Ultimo Frame, organizzata dall’Associazione 21, che rimarrà aperta al pubblico fino al 9 maggio per esplorare i confini della pittura contemporanea. Tra le mura che ospitano l’iniziativa, tredici creativi presentano le proprie visioni individuali, cercando di scardinare le logiche del mercato dominante. Il concetto che lega le opere è quello di un fotogramma finale, una sorta di immagine congelata capace di racchiudere in sé una moltitudine di racconti diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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