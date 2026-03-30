Venerdì 3 aprile 2026 si inaugura al Museo Civico Casa del Conte Verde di Rivoli la mostra “Nature out of frame. Viaggio tra paesaggi, passioni e persone”. L’esposizione presenta opere che esplorano il rapporto tra natura e arte, mettendo in mostra dettagli e paesaggi realizzati da artisti contemporanei. Gli autori Longo e Moriondo sono i protagonisti di questa rassegna dedicata alla rappresentazione della natura.

A Rivoli debutta venerdì 3 aprile 2026 la mostra “Nature out of frame. Viaggio tra paesaggi, passioni e persone”, ospitata al Museo Civico Casa del Conte Verde. L’esposizione presenta le opere di Giuseppe Longo e Lidia Moriondo, in un percorso che esplora la natura, il rapporto tra individuo e ambiente e nuove possibilità di lettura della realtà. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Rivoli con il patrocinio di Regione Piemonte e Città Metropolitana, rimarrà aperta fino al 26 aprile 2026. Giuseppe Longo propone una pittura di matrice classico-realista, con attenzione al dettaglio e alla precisione del disegno, consolidata da partecipazioni a numerose esposizioni in Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Nature Out of Frame a Rivoli: Longo e Moriondo raccontano la natura tra arte e dettaglio

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