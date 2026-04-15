Catanzaro celebra l’arte | i creativi svelano il potere del fare

Oggi, 15 aprile 2026, si svolge l’Artistic Day a Catanzaro, evento che coinvolge diversi artisti e creativi locali. Durante la giornata, i partecipanti hanno espresso le proprie opinioni sul rapporto tra la loro attività e il contesto urbano, evidenziando come il fare arte si intrecci con la vita quotidiana della città di provincia. La manifestazione mira a mettere in luce il ruolo dell’arte nel tessuto urbano e nella cultura locale.

In occasione dell’Artistic Day, che cade oggi 15 aprile 2026, diversi creativi operanti a Catanzaro hanno condiviso le proprie riflessioni sul legame profondo tra l’atto del creare e la realtà di una città di provincia. La ricorrenza, istituita dall’UNESCO da circa quindici anni per celebrare la nascita di Leonardo da Vinci, diventa così un momento di confronto tra chi traduce il vissuto locale in forme estetiche e la comunità che accoglie tale produzione. Il progetto editoriale dedicato alla giornata mondiale dell’arte è stato curato da un gruppo composto da Carmen Loiacono, Mariateresa Rotundo, Elisa Giovene, Domenico Iozzo, Antonia Opipari, Mariarita Galati, Giulia Zampina e Alessia Burdino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro celebra l’arte: i creativi svelano il potere del fare L’arte di Valentina Schito a tò Kalòn: un progetto di rinascita tra forme simboliche del potere e potere dell’arteStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Riprendono a tò... Carceri, il potere della cultura contro la recidiva. Un’assemblea nazionale con educatori e creativiL'Arci promuove, tra gli altri, l'incontro del 6 febbraio al Polo didattico dell'Università Roma Tre, in via Principe Amedeo 182b L'Arci promuove,...