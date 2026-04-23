Locali comunali usati per le elezioni | interviene il Commissario il plauso di Forte M5S

Il Commissario straordinario ha pubblicato una nota ufficiale sul sito del Comune di Salerno, rivolta a tutti coloro che possono mettere a disposizione i locali comunali per lo svolgimento delle elezioni. La comunicazione invita alla collaborazione e alla disponibilità degli spazi pubblici. Lorenzo Forte, candidato al consiglio comunale e presidente del Comitato Salute e Vita, ha espresso soddisfazione per questa comunicazione, sottolineando il suo apprezzamento.

Il candidato al consiglio comunale e presidente del Comitato Associazione Salute e Vita Lorenzo Forte esprime “piena soddisfazione” per la nota pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Salerno con la quale la struttura commissariale richiama "(.) tutti coloro che hanno la disponibilità, a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Verso le elezioni comunali, AVS e M5S compatti con Lanocita: i primi candidatiSta prendendo forma la compagine politica, marcatamente di sinistra, che sosterrà la candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita. Elezioni comunali a Salerno: il M5S prepara una rosa di nomi per il "campo largo"Si parte dal nome dell’ex senatore e sottosegretario Andrea Cioffi, fermo ai box anche in occasione delle ultime elezioni regionali in Campania. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Logo e patrocinio del Comune usato all'insaputa dell'ente, la nota degli uffici; Martinsicuro, nuove regole nei locali: vietate le fiamme libere; Chioggia riscrive le regole del mercato: stop all’usato e più controlli sulla qualità; Ex scuola assaltata dai vandali. Vetri rotti e mobili devastati. Ponticelli, boss cacciati dagli alloggi comunali: «Ora tutelare i deboli»Un sistema che va avanti dagli anni Ottanta, dal periodo successivo al terremoto, con l’arrivo di fondi pubblici per la ricostruzione, che hanno creato lotti di case popolari immediatamente aggrediti ... ilmattino.it Locali del Comune in concessione alle associazioniUn nuovo capitolo di vita per cinque locali che si trovano nell’ex Casa del Leggere e dello Scrivere, di proprietà comunale, nel centro storico di Chiusi. Il Comune aveva pubblicato il bando per ... lanazione.it Valutare con urgenza la ristrutturazione e il recupero dei locali comunali in via Vermexio per ospitare la Biblioteca e gli uffici della Circoscrizione - facebook.com facebook