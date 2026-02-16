Elezioni comunali a Salerno | il M5S prepara una rosa di nomi per il campo largo
Il Movimento 5 Stelle di Salerno sta preparando una lista di candidati per le prossime elezioni comunali, in risposta alle trattative in corso con i partiti del centrosinistra. La causa di questa iniziativa è l’attesa di un accordo che possa unire le forze politiche in un
Si parte dal nome dell’ex senatore e sottosegretario Andrea Cioffi, fermo ai box anche in occasione delle ultime elezioni regionali in Campania. C’è, in ogni caso, anche il nome dell’attuale assessore regionale all’ambiente Claudia Pecoraro ma la vera sorpresa, secondo indiscrezioni che arrivano dall’interno del M5S, potrebbe essere il nome dell’ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in Parlamento dal 2013 al 2022, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza cibernetica. Al momento, dunque, la trattativa sul nome del candidato sindaco di area centrosinistra alternativo a De Luca è ancora in alto mare.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"
A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura.
Elezioni comunali ad Avellino, il Gruppo territoriale del M5S: "È tempo che il campo largo si riunisca e raccogli la sfida"
Nelle prossime settimane ad Avellino si terranno le elezioni comunali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni comunali a Salerno, Manfredi: De Luca candidato? Serve generosità da parte di tutti; Elezioni comunali a Salerno, Popolari e Moderati: 'Il Pd chiarisca sua posizione'; Salerno, elezioni comunali: il Pd tace; COMUNALI 2026. NEI PROSSIMI GIORNI IL DECRETO ELETTORALE: SI VA VERSO IL VOTO 24 E 25 MAGGIO.
Elezioni comunali a Salerno: il M5S prepara una rosa di nomi per il campo largoIn attesa di una possibile definizione di un’intesa che coinvolga i partiti del centrosinistra – il cosiddetto Campo Largo – il Movimento 5 Stelle della città di Salerno lavora ad una rosa di nomi da ... salernotoday.it
«Svolta a Salerno, mai più yogurt scaduto di De Luca»Lo sguardo è rivolto al referendum sulla riforma della giustizia, ma un occhio attento è già puntato sulle prossime elezioni comunali. In casa Forza Italia, la partita non ... ilmattino.it
Alle prossime elezioni comunali a Napoli, previste tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027,due per ora i candidati sicuri alla carica di sindaco, Gaetano Manfredi , sindaco uscente e Luigi De Magistris: da scegliere ancora il candidato della destra. facebook