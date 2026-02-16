Elezioni comunali a Salerno | il M5S prepara una rosa di nomi per il campo largo

Il Movimento 5 Stelle di Salerno sta preparando una lista di candidati per le prossime elezioni comunali, in risposta alle trattative in corso con i partiti del centrosinistra. La causa di questa iniziativa è l’attesa di un accordo che possa unire le forze politiche in un

Si parte dal nome dell’ex senatore e sottosegretario Andrea Cioffi, fermo ai box anche in occasione delle ultime elezioni regionali in Campania. C’è, in ogni caso, anche il nome dell’attuale assessore regionale all’ambiente Claudia Pecoraro ma la vera sorpresa, secondo indiscrezioni che arrivano dall’interno del M5S, potrebbe essere il nome dell’ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in Parlamento dal 2013 al 2022, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza cibernetica. Al momento, dunque, la trattativa sul nome del candidato sindaco di area centrosinistra alternativo a De Luca è ancora in alto mare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura.

Nelle prossime settimane ad Avellino si terranno le elezioni comunali.

