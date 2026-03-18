Maresciallo dell' Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile | il Tar dice no al trasferimento temporaneo

Un maresciallo dell'Esercito, diventato padre di recente, si trova al centro di una disputa amministrativa: il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di trasferimento temporaneo che avrebbe consentito di dedicarsi di più alla famiglia. Nonostante la nascita del figlio abbia portato gioia e desiderio di assistenza, il suo ruolo all’interno della struttura militare è stato considerato insostituibile.

Il militare voleva trasferirsi per tre anni vicino casa, per crescere il figlio appena nato. Sono prevalse le esigenze di reparto. Ora tenterà il ricorso al Consiglio di Stato ANCONA - La nascita di un figlio lo aveva reso felice e desideroso anche di occuparsi di lui soprattutto nei primi anni di vita. Lavorando però in un'altra regione lo avrebbe visto molto poco. Così un militare aveva chiesto di avvicinarsi temporaneamente a casa per seguire il bimbo più da vicino senza rinunciare al lavoro. L’Esercito però gli ha negato il trasferimento e il Tar delle Marche ha confermato il no. Protagonista un maresciallo trentenne, sottufficiale in servizio al 28° Reggimento Pavia di Pesaro, reparto della Brigata Informazioni Tattiche specializzato in comunicazioni operative e intelligence. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Via Meucci diventa pubblica, ma una residente fa ricorso al TarGuerra di carte bollate, a Lastra a Signa, sulla proprietà di via Meucci, una piccola strada, finora privata, posta poco sopra gli antichi macelli... Rizza al Tar: a rischio 5mln€ PNRR per il trasferimento della sede.Rizza al Tar: Il Piano Scolastico di Siracusa nel Mirino di un Ricorso Legale Il futuro dell’Istituto superiore Rizza è incerto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maresciallo dell'Esercito diventa padre... Temi più discussi: Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Malore nella piazza del Santuario: due ufficiali dell'Acismom salvano un pellegrino; Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal Tar. Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal TarLe esigenze operative del reparto prevalgono sul diritto alla vicinanza familiare Diventa padre e chiede di essere temporaneamente trasferito più vicino alla propria famiglia per poter seguire il figl ... youtvrs.it Negato trasferimento a maresciallo perchè insostituibile, Tar dà ragione all'EsercitoDiventa padre e chiede di avvicinarsi temporaneamente a casa per seguire il figlio appena nato ma l'Esercito gli nega il trasferimento e il Tar delle Marche conferma il no. Protagonista un maresciallo ... ansa.it Per il Maresciallo, il matrimonio è una missione. È grazie a lui che Anceschi e Laura, la sindaca di Gubbio, si sono sposati. E poi Tommasi e Patrizia. E Tommasi e sua nipote Lia. E, infine, Anna e Marco. In effetti, statistiche alla mano, la sua missione è s - facebook.com facebook Il buongiorno si vede dal mattino!!! Quanti come il Maresciallo oggi #DonMatteo15 torna giovedì con la penultima puntata! x.com