En-Nesyri Juventus un altro club piomba sull’ex obiettivo bianconero Trattative in corso per il trasferimento

La Juventus si trova a dover affrontare un'altra novità nel mercato: l'interesse di un nuovo club per Youssef En-Nesyri. Dopo le voci di un possibile trasferimento, ora ci sono trattative in corso tra il marocchino e un'altra squadra. La Juventus si prepara a seguire da vicino gli sviluppi, mentre il centravanti cerca una nuova sistemazione.

del centravanti marocchino. L’Arabia Saudita è ancora protagonista di manovre di mercato importanti. Stando all’esclusiva riportata da Fabrizio Romano su X, l’ Al Ittihad ha aperto una trattativa concreta per ingaggiare Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe che qualche settimana fa è sembrato ad un passo dal trasferimento alla Juve. CALCIOMERCATO JUVENTUS LIVE L’interesse per la punta è una mossa strategica legata a doppio filo al futuro di Karim Benzema: la società saudita vuole infatti cautelarsi qualora il centravanti francese decidesse di fare le valigie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha chiarito che Youssef En-Nesyri non è attualmente un obiettivo di mercato.

La Juventus si avvicina a ufficializzare l’acquisto di En-Nesyri dal Fenerbahçe.

En-Nesyri alla Juventus: l’ariete marocchino scuote Torino

