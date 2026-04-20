Il 18 aprile si è svolto un sopralluogo presso l’ex Collegio Aeronautico in piazzale della vittoria, evidenziando differenze nei lavori di restauro artistico del complesso. Durante l’ispezione, sono stati notati interventi di recupero in alcuni punti, mentre altre aree mostrano segni di abbandono. La discussione sulle operazioni di ristrutturazione si concentra ora sulla tutela della memoria storica legata ai caduti.

Un recente sopralluogo avvenuto il 18 aprile presso l’ex Collegio Aeronautico in piazzale della vittoria ha messo in luce una disparità nei lavori di recupero artistico del sito. Mentre le facciate dell’edificio e la statua di Icaro sono oggetto di interventi di restauro, la targa commemorativa dedicata ai caduti dell’Accademia Aeronautica appare trascurata e priva di manutenzione. Il contrasto tra decoro architettonico e memoria storica. L’osservazione diretta effettuata lo scorso 18 aprile evidenzia un paradosso nella gestione del patrimonio culturale locale. Se da un lato l’impegno per il ripristino estetico delle superfici esterne e della figura mitologica di Icaro è evidente, dall’altro la placca che onora i caduti dell’Accademia Aeronautica presenta segni di degrado che non possono essere ignorati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Collegio Aeronautico: restauri sì, ma la memoria dei caduti decade

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