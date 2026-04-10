Tre calciatori accusati di stupro di gruppo durante la festa promozione

Tre calciatori sono stati accusati di stupro di gruppo in seguito a una festa celebrativa di una promozione sportiva. La denuncia di una studentessa ha portato all’apertura di un’indagine giudiziaria. L’episodio ha suscitato discussioni sulle responsabilità e sui comportamenti durante eventi sociali legati al mondo dello sport. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali previste.

Cuneo - Dalla celebrazione sportiva all’inchiesta giudiziaria: la denuncia di una studentessa riaccende il dibattito su responsabilità, consenso e condotte fuori dal campo La festa per una storica promozione calcistica si sarebbe trasformata in un caso giudiziario di estrema gravità. Tre ex giocatori del Bra, oggi in altre società, risultano imputati per violenza sessuale di gruppo, con una ulteriore accusa di diffusione illecita di immagini intime nei confronti di uno di loro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Asti, nasce dalla denuncia presentata da una studentessa universitaria, che ha ricostruito quanto accaduto la sera del 30 maggio, nei giorni conclusivi della stagione che aveva portato il club piemontese alla promozione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tre calciatori accusati di stupro di gruppo durante la festa promozione Perseu, Rosa e Mawete: i tre calciatori accusati di stupro di gruppo dopo la festa promozione in Serie CTre calciatori della società calcistica del Bra, in provincia di Cuneo, sono imputati per violenza sessuale di gruppo dopo la festa per la promozione... "Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadraTorino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni. Temi più discussi: Bra, accusa di violenza sessuale per tre calciatori durante la festa promozione; Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; Pino Daniele, l'eredità contesa: respinti i ricorsi di moglie e figlio maggiore. Resta valido il testamento segreto del 2012; Tre calciatori accusati di violenza sessuale di gruppo: uno milita nel Livorno. Tre ex calciatori del Bra accusati di stupro dopo festa Serie C. Uno milita nel LigornaTre ex giocatori del Bra, squadra dell'omonima città in provincia di Cuneo, sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. Uno di loro, Alessio Rosa, 22enne di Roma che ora gioc ... primocanale.it Stupro di gruppo alla festa per la Serie C, chi sono i tre calciatori indagati. Il video di Totti per Perseu: «Bra-bravi»I tre ex giocatori del Bra accusati di violenza sessuale di gruppo (uno anche di revenge porn) ai danni di una studentessa universitaria ventenne, sono Alessio Rosa, 22 anni, Fausto Perseu di 23 ... leggo.it "Violentata da tre calciatori del Bra che festeggiavano la promozione" La ragazza avrebbe “subito plurimi atti sessuali di gruppo”, senza riuscire a opporsi. Poi la diffusione di immagini e video di quella notte. Alcuni contenuti sarebbero stati condivisi nella chat - facebook.com facebook “Stuprata dopo la festa per la Serie C”: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio x.com