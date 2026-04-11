Tre ex calciatori del Bra accusati di stupro di gruppo Le immagini diffuse nella chat di squadra | Non girateli a nessuno

Tre ex calciatori del Bra sono stati accusati di aver commesso uno stupro di gruppo. L'episodio si sarebbe verificato a maggio 2025, dopo una festa organizzata in occasione della promozione in serie C. Durante la serata, secondo quanto riferito, un rapporto tra i tre calciatori e una studentessa universitaria di Torino sarebbe stato filmato e successivamente condiviso via chat privata tra i membri della squadra.

Tre ex calciatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo. L’episodio risale a maggio 2025, dopo la festa per la promozione in serie C, quando un rapporto fra i tre giovani e una studentessa universitaria di Torino viene filmato e inviato nella chat privata della squadra. Il caso è ricostruito oggi su Repubblica. La giovane avrebbe poi tentato il suicidio e sporto denuncia. Giovedì si è tenuta l’udienza preliminare ad Asti, tribunale competente per la cittadina di Bra, nel Cuneese. La vicenda finora è stata tenuta nascosta anche alle società sportive, che sarebbero venute a conoscenza dell’inchiesta in questi giorni.... 🔗 Leggi su Open.online

"Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadraTorino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni.

Ragazza accusa 3 ex calciatori del Bra di stupro, foto e video nella chat di squadra: lei tenta il suicidioUna ragazza di 20 anni ha accusato di violenza sessuale di gruppo e condivisione di materiale intimo non consensuale tre ex calciatori del Bra.

Temi più discussi: Tre ex calciatori del Bra accusati di stupro dopo festa Serie C. Uno milita nel Ligorna; Stupro dopo festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra; Degenera il party dei calciatori: violenza sessuale e revenge porn contro una studentessa di Torino, tre giocatori a processo; Violenza sessuale e revenge porn alla festa del Bra: accusati tre calciatori.

Tre ex calciatori del Bra accusati di stupro dopo festa Serie C. Uno milita nel LigornaTre ex giocatori del Bra, squadra dell'omonima città in provincia di Cuneo, sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. Uno di loro, Alessio Rosa, 22enne di Roma che ora gioc ... primocanale.it

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