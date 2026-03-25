L' iconico store dedicato ai bambini e alle famiglie apre il suo secondo punto vendita a Genova

A Genova, in via Molassana 74r, apre un nuovo negozio dedicato a bambini e famiglie. Il punto vendita offre una vasta selezione di prodotti tra cui abbigliamento e articoli per la puericultura. È il secondo negozio di questo marchio nella città. L’inaugurazione si inserisce nell’espansione del brand nel territorio locale.

In via Molassana 74r a Genova inaugura un nuovo negozio dedicato ai bambini e alle famiglie, con un’ampia offerta di servizi e prodotti dall’abbigliamento alla puericultura. Giovedì 26 marzo apre le sue porte al pubblico un nuovo punto vendita Prénatal, il secondo dell’insegna nel capoluogo ligure. Per festeggiare l’apertura il nuovo store a Genova proporrà una promozione speciale per tutti i clienti, con sconti fino al 50% sull’abbigliamento e del 20% sugli articoli di prima infanzia e sui giocattoli. Nei primi quattro giorni dopo l’apertura, inoltre, saranno previsti imperdibili sconti sui pannolini in occasione dei Pampers Days. L’ampia proposta di Prénatal accompagna le famiglie in ogni momento del percorso, dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - L'iconico store dedicato ai bambini e alle famiglie apre il suo secondo punto vendita a Genova Articoli correlati Leggi anche: Lidl Italia apre 23 punti vendita in 7 settimane, a Milano apre store numero 800 Comunità di Ravanusa celebra la nascita con un progetto dedicato ai neonati e alle famiglieA Ravanusa, nel cuore della Sicilia occidentale, la nascita torna a essere un evento collettivo, celebrato con un gesto semplice ma profondamente... If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Tutto quello che riguarda L'iconico store dedicato ai bambini e... Discussioni sull' argomento L'iconico store dedicato ai bambini e alle famiglie apre il suo secondo punto vendita a Genova; Mostre. Van Dyck l’Europeo, l’artista iconico sbarca a Genova; Rugby, le Vespe volano a Genova: domani la sfida con l'Amatori nell'iconico Carlini Bollesan. Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a risarcire con oltre un milione di euro gli eredi di una donna morta nel 2018 dopo aver contratto l’epatite C. La vicenda - facebook.com facebook Di Genova making noise @SoftbalAmerica AND @D1Softball Mid-Major Player of the Week x.com