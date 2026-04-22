Lo store leader nei prodotti e servizi per l' infanzia è arrivato a Bologna

Uno store specializzato in prodotti e servizi per l'infanzia ha aperto le sue porte a Bologna, occupando un’area di 1.150 metri quadrati. Il negozio si rivolge alle famiglie del territorio e offre un ambiente ampio e accogliente. Al suo interno sono disponibili diverse soluzioni dedicate alla maternità e all’infanzia, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di acquisto semplice e piacevole.