Lo store leader nei prodotti e servizi per l' infanzia è arrivato a Bologna
Uno store specializzato in prodotti e servizi per l'infanzia ha aperto le sue porte a Bologna, occupando un’area di 1.150 metri quadrati. Il negozio si rivolge alle famiglie del territorio e offre un ambiente ampio e accogliente. Al suo interno sono disponibili diverse soluzioni dedicate alla maternità e all’infanzia, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di acquisto semplice e piacevole.
Un grande spazio accogliente di 1.150 metri quadrati pensato per essere al fianco delle famiglie del territorio, che riunisce in un unico luogo soluzioni e servizi per la maternità e l’infanzia, in un’esperienza d’acquisto moderna, pratica e piacevole.Il 21 aprile ha aperto per la prima volta le.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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