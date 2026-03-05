Un lido balneare di Castel Volturno, in località Pinetamare, è stato sequestrato preventivamente dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera durante un’operazione investigativa. La concessione del lido risultava intestata a un pregiudicato. Il provvedimento è stato adottato per motivi legati a un’indagine in corso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la licenza del lido risultava intestata a un soggetto pregiudicato, già condannato in via definitiva per reati legati alla criminalità organizzata. La normativa prevede che chi è stato condannato per reati particolarmente gravi o destinatario di misure di prevenzione definitive non possa ottenere né mantenere autorizzazioni, concessioni, iscrizioni o abilitazioni amministrative. Tali condizioni comportano infatti la decadenza automatica delle autorizzazioni già ottenute. Gli approfondimenti investigativi effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto hanno consentito di accertare, sebbene nella fase iniziale delle indagini, che il condannato avrebbe continuato a beneficiare della concessione balneare, che gli era stata attribuita prima della sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, sequestrato noto lido: concessione intestata a un pregiudicato

